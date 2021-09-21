Россиян предупредили о подорожании овощей и фруктов

В России до конца года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, большая часть которых будет поступать по импорту, рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Её слова приводит агентство "Прайм".

Экономист объяснила, что из-за высокой волатильности и непредсказуемости рубля импортёры закладывают в стоимость товаров "подушку безопасности", а потому часто цены на зарубежные товары растут быстрее, чем валютный курс.

По данным Воронковой, темпы роста цен на продукты в России всегда на 1-2 п.п. выше общей инфляции. В целом можно ожидать роста примерно на 7-8% в год. Из непродовольственных товаров больше всего подорожает электроника, отметила специалист.