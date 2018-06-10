Россиян предупредили о росте цен на бензин до 100 рублей за литр

Соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин ведет к закрытию независимых АЗС, что приведет к росту цен на бензин до 100 рублей за литр. Об этом говорится в сообщении Независимого топливного союза, пишет РБК.

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"Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться! Необходимы срочные меры!" - говорится в сообщении союза.

В документе подчеркивается, что речь идет о судьбе 60% заправок, или около 15 тыс. АЗС. В случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 рублей за литр в течение года, предупреждают в НТС.

Чтобы этого не допустить, в союзе предлагают правительству отпустить розничную цену на бензин либо "в качестве экстренной меры" включить режим ручного управления в оптовом сегменте, чтобы обеспечить "адекватную" доходность для независимых сетей. А в долгосрочной перспективе участники НТС предлагают провести системную реформу российского топливного рынка, радикально увеличив объемы обязательной биржевой торговли - до 25% от производства дизтоплива и до 50% - бензина (сейчас на бирже крупные компании должны продавать не менее 5% дизтоплива и 10% бензина).

"Отдельной мерой была предложена отмена акциза на топливо как деструктивного налога, оказывающего негативное воздействие на всю экономику страны", - говорится в сообщении НТС.

"К сожалению, властями пока выбрана стратегия ручного управления, которая чревата серьезной социально-экономической катастрофой. Независимый топливный союз призывает правительство РФ во избежание катастрофических последствий для российской топливной инфраструктуры и, как следствие, масштабного социально-экономического кризиса предпринять срочные меры по стабилизации ситуации, а далее сесть за стол переговоров с широким кругом участников топливного рынка с целью выработать комплекс системных реформ для этого рынка", - отметил президент НТС Павел Баженов.