Россиян предупредили о росте цен на бензин до 100 рублей за литр

Могут закрыть независимые АЗС - это 60% заправок, или около 15 тысяч станций.

10 июня 2018, 12:02

Соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин ведет к закрытию независимых АЗС, что приведет к росту цен на бензин до 100 рублей за литр. Об этом говорится в сообщении Независимого топливного союза, пишет РБК.

Дмитрий Медведев раскрыл причины резкого роста цен на бензин

Дмитрий Медведев раскрыл причины резкого роста цен на бензин

"Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться! Необходимы срочные меры!" - говорится в сообщении союза.

В документе подчеркивается, что речь идет о судьбе 60% заправок, или около 15 тыс. АЗС. В случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка и произойдет рост цен на бензин до 100 рублей за литр в течение года, предупреждают в НТС.

Чтобы этого не допустить, в союзе предлагают правительству отпустить розничную цену на бензин либо "в качестве экстренной меры" включить режим ручного управления в оптовом сегменте, чтобы обеспечить "адекватную" доходность для независимых сетей. А в долгосрочной перспективе участники НТС предлагают провести системную реформу российского топливного рынка, радикально увеличив объемы обязательной биржевой торговли - до 25% от производства дизтоплива и до 50% - бензина (сейчас на бирже крупные компании должны продавать не менее 5% дизтоплива и 10% бензина).

"Отдельной мерой была предложена отмена акциза на топливо как деструктивного налога, оказывающего негативное воздействие на всю экономику страны", - говорится в сообщении НТС.

"К сожалению, властями пока выбрана стратегия ручного управления, которая чревата серьезной социально-экономической катастрофой. Независимый топливный союз призывает правительство РФ во избежание катастрофических последствий для российской топливной инфраструктуры и, как следствие, масштабного социально-экономического кризиса предпринять срочные меры по стабилизации ситуации, а далее сесть за стол переговоров с широким кругом участников топливного рынка с целью выработать комплекс системных реформ для этого рынка", - отметил президент НТС Павел Баженов.

Цены на бензин заморозят в России

Цены на бензин заморозят в России

Комментарии
    Новости партнеров