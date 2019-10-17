Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за налога, который предложил Чубайс

В Совфеде попросили доработать предложенный Минэкономразвития вариант законопроекта об "углеродном налоге", о котором ранее говорил глава Роснано Анатолий Чубайс, пишут "Известия".

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за нескольких нюансов: отсутствие ясности ставок сбора, неясность параметра расчета целевых показателей, негативное влияние на динамику роста экономики страны и вероятный рост тарифов ЖКХ для населения.

Кроме того, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) уверены, что инициатива приведет к росту инфляции.

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Экономика Чубайс предложил ввести в России углеродный налог ради планов на будущее

В РСПП рассказали, что обязанность по уплате "углеродного сбора" коснется крупных предприятий реального сектора – в первую очередь топливно-энергетического комплекса. С учетом того, что тепло – полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения. А в конечном итоге вырастут цены на продукцию металлургического комплекса, транспорт и так далее.

При этом каждый рубль такого сбора увеличит тариф на 1,2 рубля, уверены эксперты.

Между тем в Минэкономразвития отказались комментировать критику со стороны Совфеда и РСПП до совещания в правительстве, которое намечено на 18 октября.

Ранее Чубайс говорил, что "углеродный налог" позволит стимулировать промышленников "к снижению выбросов". Примечательно, что его идею сразу раскритиковали в Госдуме. Однако в Минэкономразвития инициативу посчитали достойной, для того чтобы она стала законопроектом.

В проекте закона, разработанном Министерством экономического развития, предлагается установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов для предприятий – 150 тыс. тонн СО2-эквивалента. В случае превышения установленной квоты организация с 2025 года будет обязана выплачивать "углеродный сбор". Предприятие само должно будет проводить инвентаризацию и предоставлять властям отчет о выбросах парниковых газов. Но ставки "углеродного сбора" пока не известны – они будут определены правительством только через пять лет после вступления в силу закона.