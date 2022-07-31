Россиянам напомнили о пересчёте пенсий работающих пенсионеров в августе
Размер прибавки носит индивидуальный характер
31 июля 2022, 12:45, Никита Черников
Пенсионный фонд в августе проведёт перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров, сообщает «Прайм» со ссылкой на столичное отделение ПФР.
Увеличенные пенсии получат те пенсионеры, которые трудились в 2021 году.
Размер прибавки носит индивидуальный характер и будет зависеть от того, какую сумму страховых взносов и пенсионных коэффициентов уплатил работодатель.
Это касается как наёмных, так и самозанятых граждан.
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