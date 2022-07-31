Россиянам напомнили о пересчёте пенсий работающих пенсионеров в августе

Размер прибавки носит индивидуальный характер

31 июля 2022, 12:45, Никита Черников

Пенсионный фонд в августе проведёт перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров, сообщает «Прайм» со ссылкой на столичное отделение ПФР.

Увеличенные пенсии получат те пенсионеры, которые трудились в 2021 году.

Размер прибавки носит индивидуальный характер и будет зависеть от того, какую сумму страховых взносов и пенсионных коэффициентов уплатил работодатель.

Это касается как наёмных, так и самозанятых граждан.

Прибавка к пенсии и оборот оружия. Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2022 года?

Прибавка к пенсии и оборот оружия. Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2022 года?

Комментарии
    Новости партнеров