Россиянам напомнили о пересчёте пенсий работающих пенсионеров в августе

Пенсионный фонд в августе проведёт перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров, сообщает «Прайм» со ссылкой на столичное отделение ПФР.

Увеличенные пенсии получат те пенсионеры, которые трудились в 2021 году.

Размер прибавки носит индивидуальный характер и будет зависеть от того, какую сумму страховых взносов и пенсионных коэффициентов уплатил работодатель.

Это касается как наёмных, так и самозанятых граждан.