Россиянам объяснили «странность» инфляции

В России наблюдаются признаки развития сектора теневых расчетов — наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу, пишет РБК со ссылкой на руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрия Белоусова.

Развитию теневых расчетов могло способствовать усиление налогового и финансового контроля со стороны государства, в частности за счет автоматизации учета и применения электронных касс.

С учетом стагнации в экономике вообще и потребительских рынков в частности рост денежной массы и повышение скорости оборота обязаны были бы иметь инфляционные последствия. Однако, как поясняет Белоусов, поскольку масштаб таких последствий пока несоизмеримо мал, по всей видимости, есть дополнительные, скрытые от наблюдения механизмы, уменьшающие проинфляционный эффект.

«Наиболее очевидный из таких скрытых антиинфляционных факторов — расширение сферы расчетов, обслуживаемых наличными деньгами и платежными карточками (в интересах ухода от автоматизированного налогового учета), поглощающее инфляционный эффект расширения ликвидной денежной массы», — отметил экономист.

Например, прямые переводы сокращают транзакционные издержки, а возможность не платить налог позволяет поддерживать цены на услуги относительно более низкими.



Белоусов выделяет три основные сферы, где вероятен рост теневых расчетов: электронная коммерция, обслуживаемая прямыми переводами на счет продавца, сфера неформальной торговли и услуг, а также сфера коллективных услуг с манипулированием стоимостью формально оказываемой услуги или численности обслуживаемых граждан.