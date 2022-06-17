Россиянам рассказали, как получить часть пенсии раньше

Россияне могут получить накопительную пенсию до наступления пенсионного возраста, заявили «Прайму» в отделении ПФР по Москве и области.

Отмечается, что право досрочно получить накопительную часть пенсии у жителей страны есть с 2019 года. В ведомстве напомнили, что пенсионный возраст тогда начали поэтапно повышать, однако возраст для получения пенсионных накоплений остался прежним.

«Граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин это 65 лет, для женщин — 60 лет), могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно», — отмечает издание.

Чтобы получить накопительную часть пенсии раньше, следует подать заявление в ту организацию, где она формировалась: в ПФР или негосударственный пенсионный фонд.

Ранее Центробанк РФ уменьшил ключевую ставку до 9,5%. Регулятор также понизил прогноз по инфляции в России на 2022 год с 18-23% до 14-17%.