Россиянам рассказали, как получить доплату за «плодотворную работу»

Россияне могут получить доплату к пенсии и ряд других мер поддержки за почётное звание «Ветеран труда», рассказала «Прайму» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Захарова.

Она напомнила, что действующее пенсионное законодательство не предусматривает доплат за многолетнюю трудовую деятельность пенсионерам, однако это возможно в случае получения звания ветеран труда. Право получения представляется при наличии госнаград и стажа работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет — для женщин. При наличии ведомственных наград необходимо минимум 15 лет стажа в определённой отрасли.

Экономист отметила, что почётный статус действует на всей территории страны. Однако некоторые регионы учредили дополнительные ветеранские звания, в этом случае в названии указывается наименование субъекта РФ — это награда регионального статуса.

Каждый регион, помимо ежемесячной доплаты к пенсии, устанавливает свои льготы. Обладатель звания может получить, например, компенсацию расходов по ЖКХ. В каком виде и размере предоставлять льготы, каждый регион решает самостоятельно.

Свои награды могут вводить и работодатели: законодательно не запрещено поощрять работников любым способом.

«Можно учредить собственное звание ветерана труда предприятия и установить для таких ветеранов собственные льготы: подарки к праздникам, льготное или бесплатное посещение ведомственных санаториев и домов отдыха, медицинское обслуживание в ведомственной клинике и многое другое по решению руководства», — пояснила Захарова.