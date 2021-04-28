Россияне оценили дизайн российских купюр

70% россиян нравится внешний вид российских купюр, 25% затруднились ответить и только 5% оказались недовольны дизайном банкнот. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" среди полутора тысяч человек.

При этом почти половина респондентов (49%) впервые услышали об идее Банка России сменить вид купюр. 15% опрошенных знали об этом. Позитивно отреагировали на такую идею 20% россиян, 35% выступили против, а 41% на это всё равно.

Ранее Центробанк сообщил о поэтапном обновлении банкнот, на которых изобразят достопримечательности всех федеральных округов страны. Модернизация купюр должна завершиться к 2025 году.