Россияне стали чаще продавать автомобили из-за финансовых проблем

Россияне в 2022 году стали чаще продавать автомобили из-за потребности в деньгах. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные сервиса CarPrice.

Отмечается, что в 2022 году по причине финансовых трудностей автомобили продавали в 34% случаев, тогда как годом ранее этот показатель составлял 25%.

Также отмечается, что средняя цена на автомобиль с пробегом в массе выросла на 13,9%, а самыми ходовыми моделями стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. При этом машины из «топового» сегмента подешевели на 6%.

Те, кто продаёт автомобиль не из-за финансовых проблем, чаще всего рассматривают возможность покупки новой машины. Таких случаев оказалось 18,3% из общего числа.