Россияне стали реже брать займы «до зарплаты»

Количество выданных в России займов «до зарплаты» сократилось на 8%, сообщает Национальное бюро кредитных историй. При этом в некоторых регионах выдача микрозаймов, наоборот, увеличилась и почти вернулась к уровню начала февраля.

В целом, по данным НБКИ, сегмент микрозаймов после незначительного сокращения весной вернулся к прежним показателям. Так, в мае россияне оформили 2,38 млн микрозаймов «до зарплаты», что превышает аналогичный период 2021 года (тогда было взято 2,20 млн микрокредитов). Лидерами по микрозаймам стали Московская и Свердловская области, Краснодарский край и Республика Башкортостан.

«После пяти месяцев постоянного сокращения в мае был отмечен некоторый рост выдачи микрозаймов. При этом апрельский спад фактически был отыгран, однако уровня февраля-марта выдача займов „до зарплаты“ пока не достигла», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Кроме того, по данным НБКИ, большим спросом стали пользоваться банковские кредиты и долгосрочные займы. В частности, это связано с отложенным спросом со стороны заёмщиков, а также со снижением ключевой ставки ЦБ РФ.

«Но ситуация в розничном кредитовании всё ещё остаётся неустойчивой и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в экономике и, в частности, от динамики доходов населения», — добавил Алексей Волков.

Также востребованы крупные займы под залог ПТС. Это объясняется более выгодной, чем у займов до зарплаты, процентной ставкой в день (от 0,08% у первых против до 1% в день у вторых), а также возможностью получить на руки до полумиллиона рублей. Эта сумма может быть потрачена на любые цели, как и в случае выдачи потребительского кредита. Разница лишь в том, что МФО не требуют справок о доходах, кропотливого сбора документов, поиска поручителей, и одобряют заявку практически в 100% случаев.

Деньги можно по двум документам — ПТС на автомобиль и паспорту. Кстати, о кредитной истории тоже можно не переживать. Получить заём можно даже при неудачном опыте получения кредита в банке в прошлом.

Однако если вы решили обратиться в МФО, внимательно изучите информацию об организации и проверьте её в реестре ЦБ РФ. Сделать это можно на сайте Банка России.

В Барнауле займы под залог ПТС можно оформить в финансовой группе «Содействие» (услуги оказывает ООО МКК «Влияние Запада», ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Здесь вы можете получить на руки до 500 тысяч рублей наличными.

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём не включает скрытых платежей и комиссий — выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Важно, что на весь срок погашения займа машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Это означает, что вы можете пользоваться своим автомобилем как и раньше, единственное ограничение — не сможете его продать до снятия обременения.

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Адрес: г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 66

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