Россияне в июне имели на 11,4% больше "свободных денег", чем в мае
В городах, где проживают от 500 тысяч человек до миллиона, индекс "свободных денег" составил 34,5 тыс. рублей
У жителей России в июне стало на 11,4% больше "свободных денег", чем месяцем ранее, и сейчас они в среднем имеют около 33,1 тыс. "свободных" рублей, сообщает исследовательский холдинг "Ромир".
Под индексом свободных денег понимается разница между доходами семьи и тратами на необходимые товары и услуги. Средний доход домохозяйств берется из расчетов исследовательского холдинга, а также Росстата. Затраты же отслеживают по скан-панели домохозяйств "Ромира". В нее вносят данные 40 тысяч жителей России, 15 тысяч домохозяйств из 220 городов страны, где население превышает 10 тысяч человек.
"В июне в среднестатистическом российском домохозяйстве после покупки всех необходимых товаров повседневного спроса и оплаты услуг оставалось порядка 33,1 тысячи рублей "свободных денег". За месяц объем свободных средств увеличился на 11,4%, а годовой рост составил 11,1%", – выяснили аналитики.
За все время наблюдений это самый высокий показатель, если не брать в расчет декабрь 2018 года. Среднегодовой индекс составил 27,2 тыс. рублей.
Подобные исследования холдинг проводит в течение четырех лет. В декабре показатели были рекордно высокими – 36,4 тысячи рублей.
По словам президента "Ромира" Андрея Милехина, рост объема "свободных денег" отмечается ежегодно в июне. Он связывает это с открытием сезона отпусков, следовательно с получением дополнительных выплат.
"И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать", – подчеркнул Милехин.
Индекс "свободных денег" в городах-миллионниках составил 42 тыс. рублей. В городах, где проживают от 500 тысяч человек до миллиона – 34,5 тыс. рублей. В населенных пунктах с численностью 100-500 тысяч жителей – 23,8 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что число микрозаймов выросло в России на 18% в первом полугодии. Власти страны думают, как повлиять на ситуацию с агрессивным ростом выдачи займов россиянам под огромные проценты.