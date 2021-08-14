Россияне задолжали банкам более 23 триллионов рублей

Долги россиян перед банками выросли до 23,969 триллиона рублей. Соответствующие статистические данные приводятся на сайте Центробанка.

С начала года размер долга увеличился 2,3 триллиона рублей, при этом с 1 июля 2020-го года – на 4,06 триллиона.

В начале июля с должников собирались взыскать почти 500 млн рублей.

Ранее стало известно, что просроченная задолженность россиян по автокредитам в июне 2021 года выросла на 53%, до 617 миллионов рублей.

Отмечается, что в последнее время этот показатель был почти на минимальных значениях, увеличиваясь примерно на 1% ежемесячно. Но общий объём просрочки в банках вырос в июне на 0,3%, до 49,1 млрд рублей.