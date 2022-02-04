Российская нефть подорожала до максимума за семь лет

Стоимость российской экспортной нефти Urals на торгах в Европе 3 февраля превысила 93 доллара за баррель. Этот максимальная цена с октября 2014 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные международного агентства Argus.

Цена на Urals растёт уже вторую неделю, на прошлой неделе она достигала 91 доллара за баррель. Российская нефть начала дорожать вслед за маркой Brent, её стоимость накануне превысила 91 доллар впервые с 2014 года.

2 февраля участники соглашения ОПЕК+ одобрили увеличение добычи нефти в марте на 400 тыс. баррелей в сутки. Эксперты считают, что в связи с ростом добычи в странах ОПЕК+ цены на нефть могут снизиться уже во втором квартале, сообщает “Коммерсантъ”.