Российские банки сократили кешбэк для клиентов

Крупные российские банки стали изменять программы лояльности и сокращать размер кешбэка из-за введения новых тарифов за приём карт. Об этом сообщает РБК.

Центральный банк России потребовал снизить с 18 апреля размер эквайринговой комиссии. Она коснётся розничной продажи продуктов питания, потребительских товаров, услуг связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, также перевозки пассажиров.

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Издание утверждает, что изменят условия начисления кешбэка как минимум Сбер, Росбанк, и «Русский стандарт». Такие организации, как Тинькофф банк и «Открытие» пока программы лояльности оставили прежними. Другие банки на запрос журналистов не ответили.

Центральный Банк России с 18 апреля разрешил коммерческим банкам продажу наличной валюты. При этом регулятор сохранил общий лимит снятия валюты в размере 10 тысяч долларов. Эти ограничения ЦБ ввёл в марте 2022 года. Так Банк России отреагировал на введенные западными странами в отношении РФ санкции после начала военной спецоперации на территории Украины.