Российские банки прокомментировали отсрочки по кредитам из-за мобилизации

21 сентября Владимир Путин объявил в Россию частичную мобилизацию, а ЦБ РФ следом рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным. Как пишет ИА «СеверПост», в целом кредитно-финансовые организации при необходимости готовы пойти навстречу таким клиентам.

Так, в «Совкомбанке» сообщили, что заёмщики из семей, где есть участники СВО, получат поддержку и адекватное отношение к их обязательствам. В банке «Зенит» отметили, что собираются применить отсрочку в рамках кредитных каникул или собственной программы реструктуризации. Руководствоваться рекомендациями ЦБ будут и в «Хоум Кредите».

При этом в Уральском банке реконструкции и развития пояснили: призыв по мобилизации — не основание для прекращения действия кредитного договора.

«Такие клиенты получат статус военнослужащего по контракту, будут обеспечены содержанием и смогут вносить платежи по ипотеке или кредиту. Но в том случае, если у заёмщика по какой-либо причине нет возможности выполнить свои обязательства, он может обратиться с заявлением о предоставлении каникул на срок до полугода», — рассказала представитель учреждения.

Ранее amic.ru рассказал, что будет с кредитами и ипотеками россиян, которые подлежат мобилизации.