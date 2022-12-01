Российские маскируются под корейские. Чем в барнаульских сетях заменяют бытовую химию ушедших западных брендов

Уход с рынка зарубежных брендов привёл к заметным переменам на полках барнаульских хозяйственных магазинов. Очевидно, что дефицита товаров нет: освободившиеся ниши активно занимают новые зарубежные производители и российские компании. Последние при этом нередко маскируются под немецкие или корейские.

В барнаульских магазинах после ухода западных производителей появились непривычные новинки: малазийское мыло, турецкие гели для душа, иранский стиральный порошок. Значительнее всего товарная матрица изменилась именно в категориях средств личной гигиены и бытовой химии.

О том, как поменялись полки в одной из крупных сетей хозяйственных товаров Алтайского края Новэкс, Business FM Барнаул рассказала директор по маркетингу Лариса Кульгускина:

«Привычные нам бренды стали очень дорогими. Если на тот же порошок Ariel раньше промо доходило до 65% и можно было купить за 400-450 рублей 3,5 кг, то сейчас цена в районе 800 рублей и выше. Соответственно, цена увеличилась в два раза и люди с осторожностью подходят к покупке такого дорогого продукта, ищут альтернативу. Например, мы привезли новый порошок — иранский Ave. Он не уступает по качеству и по нему уже пошли хорошие отзывы. Также мы видим, что растёт в продаже российский порошок — Sorti тот же, Biomax. Это те бренды, которые достаточно популярны, они доступны по цене и на них спрос есть. Они более привычны, но здесь вопрос, насколько люди готовы переключиться, всё-таки у этих брендов качество по сравнению с тем же „Ариелем“ ниже, переключаются, пробуют, открывают для себя новое. Есть и категория людей, кто переходит совсем в эконом-сегмент, и там тоже есть определённые предложения, но люди по-разному к этому относятся, зависит, видимо, от того, на какой результат они рассчитывают».

О том, что сибирский потребитель стал переходить на отечественную бытовую химию, рассказал и директор департамента по категорийному менеджменту Сибирского округа розничной сети «Магнит» Илья Ахмеджанов:

«Мы видим, что потребители стали чаще выбирать отечественные порошки, хотя цена у них тоже менялась. В наших магазинах продажи отечественной продукции за весну и лето выросли примерно на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, мы это связываем со снижением ассортимента международных брендов, но роль играет и более привлекательная цена, и промоакции наших отечественных производителей. Покупатель переориентировался и готов покупать товары отечественных производителей чаще, чем раньше. Для того чтобы занять некую нишу, иностранные производители из стран Азии должны также делать интересные предложения в части промо, продвигать свой продукт. Зарубежные бренды, которые ушли, не один год занимали эту долю рынка и заходили в период, когда была ниша вообще свободна. Сейчас это делать сложнее, потому что есть хорошие отечественные производители, у которых есть все шансы свою долю удержать».

В целом выпавшие иностранные бренды продавцы бытовой химии заменили в супермаркетах почти незаметно для массового потребителя. Вряд ли кто-то может пожаловаться на то, что обнаружил в магазине пустые полки. Осталось только понять, насколько новые товары придутся по вкусу покупателям.