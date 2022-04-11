Российские власти заморозили проект о национализации иностранных предприятий

Российские власти заморозили проект по национализации имущества иностранных компаний, которые уходят с российского рынка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

По словам одного из собеседников издания, по большинству иностранных компаний до сих пор нет полного понимания ситуации. Какие-то производители объявили об уходе с российского рынка, но не предприняли никаких шагов, а те, кто арендовал в России помещения, продолжают выплачивать аренду.

Второй источник отметил, что большинство компаний находятся в постоянном контакте с российскими ведомствами, а также собираются возобновить свою деятельность после нормализации политической ситуации.

Исходя из этого власти решили приостановить внесение проекта на рассмотрение, чтобы внимательно изучить ситуацию.