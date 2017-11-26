Российским бюджетникам пообещали рост зарплаты на 15-20%

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что у бюджетников в 2018 году зарплата вырастет на 15-20%, а в целом реальная зарплата в стране поднимется более чем на 4%, передает ТАСС, ссылаясь на слова чиновника в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

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Экономика Глава Минфина рассказал, на сколько вырастут зарплаты в 2018 году

"Если мы говорим о бюджете следующего года, у нас реальные заработные платы - то есть зарплаты над инфляцией - вырастут более чем на 4%... А у бюджетников, поскольку с 1 ноября 2018 года будут выполнены указы президента от мая еще 2012 года, средний рост заработных плат будет от 15 до 20%", - сказал глава Минфина.

Что касается показателя инфляции в следующем году, то, по прогнозу Министерства финансов, он составит в следующем году 3,7%.

Отметим, что Антон Силуанов ранее уже высказывался о росте зарплат, отмечая в частности: "Мы видим, что мы выходим уже в этом году и в следующем году из тех отрицательных значений роста реальных зарплат, которые сложились в 2016 году".