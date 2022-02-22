Российский фондовый рынок за день рухнул на 10,5%

По итогам основных торгов 22 февраля фондовый рынок России рухнул более чем на 10%. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 10,5% относительно пятницы, 18 февраля. Биржа закончила день на отметке 3036 пунктов, но в некоторые моменты индекс опускался ниже 3000 пунктов. Это минимум с ноября 2020 г.

Долларовый индекс РТС за день опустился до 1207 пунктов — снижение составило 13,21%. По ходу дня индекс был ниже 1200 пунктов, что также не наблюдалось с ноября 2020 г.

Российская валюта подешевела по отношению к доллару и евро. Курс доллара вырос на 1,91 руб. и составлял 79,21 руб. Евро подорожал более чем на 2,2 руб. и торговался на отметке 89,76 руб.

Падение российского рынка 21 февраля происходило на фоне обострения вооружённого конфликта в Донбассе и объявления Владимира Путина о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

Также нефть Brent подорожала до 97 долларов впервые с 2014 года.