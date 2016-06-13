Российский туристический поток в Тунис вырос в шесть раз
Власти страны подчеркивают, что обеспечивают все необходимые меры безопасности для отдыхающих
Фото: lastphotos.ru
Российский туристический поток в Тунис вырос в шесть раз – за первые пять месяцев текущего года.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя тунисского национального офиса по туризму Межида Кахлау, за это время турпоток вырос на 650%.
Так, только за первые пять месяцев страну посетило более 74 тысяч граждан РФ. Наибольшим спросом пользуются туры на остров Джерба. В этом году суда летают 20 рейсов ежедневно из 20 городов.
Портал Amic.ru ранее сообщал, что Ростуризм рекомендовал россиянам быть бдительнее при посещении Туниса в связи с террористической угрозой. В качестве наиболее вероятных мест совершения терактов назывались упомянутый остров Джерба и город Зарзис.
Власти Туниса, в свою очередь, заверяют Ростуризм в том, что в стране соблюдаются все меры безопасности.
"Угроз безопасности отдыхающих нет", - подчеркивал посол Туниса Али Гутали.