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Российский туристический поток в Тунис вырос в шесть раз – за первые пять месяцев текущего года.

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Общество Российские туроператоры пока не намерены отказываться от Туниса

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя тунисского национального офиса по туризму Межида Кахлау, за это время турпоток вырос на 650%.

Так, только за первые пять месяцев страну посетило более 74 тысяч граждан РФ. Наибольшим спросом пользуются туры на остров Джерба. В этом году суда летают 20 рейсов ежедневно из 20 городов.

Портал Amic.ru ранее сообщал, что Ростуризм рекомендовал россиянам быть бдительнее при посещении Туниса в связи с террористической угрозой. В качестве наиболее вероятных мест совершения терактов назывались упомянутый остров Джерба и город Зарзис.

Власти Туниса, в свою очередь, заверяют Ростуризм в том, что в стране соблюдаются все меры безопасности.

"Угроз безопасности отдыхающих нет", - подчеркивал посол Туниса Али Гутали.

