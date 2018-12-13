Росстат немного улучшил оценку роста ВВП России

В третьем квартале 2018 года рост ВВП России составил 1,5% в годовом выражении, сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата. Ранее служба госстатистики прогнозировала рост на 1,3%.

По данным Росстата, объем ВВП за третий квартал этого года в текущих ценах составил 27 трлн рублей. При этом за январь-сентябрь 2018 года показатель вырос к аналогичному периоду прошлого года на 101,5%, а объем ВВП за это время составил 74 трлн рублей.

Ранее Центр развития НИУ ВШЭ негативно оценил перспективы на 2019 год. По мнению экономистов, рост ВВП в следующем году замедлится до 1,3%. Причиной могут стать низкие цены на нефть, повышение ставок НДС, а также влияние санкций.