Росстат впервые опубликовал данные о доле малого и среднего бизнеса в экономике

Росстат раскрыл долю малого и среднего бизнеса в экономике страны – 21,9% по информации на 2017 год. Соответствующие данные опубликованы на портале ведомства.

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Экономика Росстат объяснил свое заявление о рекордном росте экономики России

Согласно опубликованной информации, вклад малого и среднего бизнеса в экономику в 2014 году составлял 19%, в 2015 году – 19,9%, в 2016 году – 21,6%, а в 2017 – 21,9%.

Доля малого и среднего бизнеса рассчитывается как отношение суммарного объема валовой добавленной стоимости, созданной средними, малыми и микропредприятиями, а также индивидуальными предпринимателями, к валовой добавленной стоимости в основных ценах всех хозяйственных субъектов.

Такой способ расчета был утвержден Росстатом в конце 2018 года.

Вклад малого и среднего предпринимательства в формировании ВВП исчисляется на годовой основе в целом по экономике страны.

Сообщается, что ранее Росстат и Минэкономразвития всегда проводили анализ доли малого и среднего бизнеса в валовой добавленной стоимости, однако никогда не публиковали результаты.