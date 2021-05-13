Рост цен на продовольствие в России замедлился до 6,6%

За годовой период в России по состоянию на 4 марта рост цен на продовольствие замедлился на один процентный пункт – с 7,6% до 6,6%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

Белоусов провёл совещание по мониторингу цен на социально значимые товары. В ходе совещания проанализировали данные о потребительской инфляции в стране. В годовом выражении она замедлилась до 5,52%.

Также установлено, что по итогам апреля цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%. Этот показатель ниже традиционной динамики в сегменте.

По итогам мероприятия Белоусов поручил ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках. Запустить его нужно в ближайшее время.