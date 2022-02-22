Рубль оценили как самую нестабильную валюту мира

К вечеру 21 февраля вменённая волатильность рубля достигала 33,97%, сообщает РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg. По этому показателю можно судить, как рынок оценивает перспективу колебаний курса.

Волатильность приблизилась к максимуму с начала пандемии: 18 марта 2020 года она составляла 37,7%. Тогда доллар стоил то 60-65 рублей, то 80. За исключением этого пикового дня, волатильность рубля не поднималась выше отметки 30% с февраля 2015 года.

Ещё месяц назад вменённая волатильность рубля составляла 20,7%. По этому показателю в январе российская валюта уступала в мире только турецкой лире с показателем 32,6%.

К 14 февраля волатильность рубля выросла до 24,3%, а у турецкой лиры она упала до 19,75%. С тех пор российская валюта не отпускает лидерство в антирейтинге.

На фоне эскалации конфликта на Украине ожидания инвесторов ухудшились ещё сильнее. К 14:00 21 февраля волатильность достигла 28,78%, к 17:20, вскоре после сообщений о ликвидации “украинских диверсантов” в Ростовской области, этот показатель составлял уже 33,55%. Волатильность продолжила ухудшаться и во время заседания Совбеза, на котором обсуждали признание независимости ДНР и ЛНР.