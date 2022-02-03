Эксперты высчитали, что курс российской валюты занижен на 70%

Издание The Economist назвало рубль самой недооценённой валютой — согласно расчётам журналистов, его курс занижен на 70%. Рубль опустился на одну строчку по сравнению с июльским рейтингом, в котором его опередил ливанский фунт.

The Economist считает недооценённость валют при помощи “индекса бигмака”. Согласно ему, на одну и ту же сумму денег по пересчёту в национальные валюты можно купить одинаковое количество аналогичных товаров и услуг. На примере бургера журнал иллюстрирует разрыв между странами.

В России бургер стоит 135 руб., а в США — 5,81 дол., или же около 443 руб. Для уравнивания цены в двух странах доллар должен стоить 23,24 руб., хотя в январе курс поднимался выше 77 руб.

Издание также рассчитывает “индекс бигмака” с учётом ВВП страны: чем ниже ВВП, тем дешевле бургеры. По такой методике рубль также оказывается самой недооценённой валютой: его курс к доллару занижен на 52,1%.

Согласно последним данным The Economist, из участвующих в исследовании валют только швейцарский франк и норвежская крона переоценены по отношению к доллару — на 20,2% и 10% соответственно. Самыми недооценёнными валютами наряду с рублём стали: турецкая лира (67,9%), индонезийская рупия (59,3%), малайзийский ринггит (58,9%), румынский лей (58,5%) и украинская гривна (58,1%).