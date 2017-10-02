Рублю предсказали будущее на октябрь: будет трудно

Аналитик социальной сети для трейдеров и инвесторов из разных стран eToro в России и СНГ Михаил Мащенко рассказал "Российской газете", какая судьба ждет национальную валюту в этом месяце.

"Российская валюта закончила последнюю неделю сентября на нейтральной ноте: несмотря на снижение курса к 58,5 рубля за доллар, к концу торговой сессии она вновь вернулась к отметке 57,5. Дальнейшее будущее нацвалюты выглядит туманным", - уверен Мащенко.

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Он отметил, что все позитивные события, которые положительно повлияли на котировки, уже отыграны - конвертации экспортеров в рамках налогового периода, оптимистичные ожидания, связанные с ростом глобального спроса на нефть. И в ближайшее время других хороших новостей не ожидается.

Более того, намерения ФРС ужесточить монетарную политику и приступить к сокращению баланса, в совокупности с необходимостью проводить осенью крупные выплаты по внешним долгам, будут серьезно давить на курс, уверен аналитик.

"Со стороны нефти особого позитива ожидать тоже не стоит: сокращение мировых запасов сырья и прогнозируемый рост спроса на энергоресурсы - уже в цене, а это значит, что при отсутствии новых поводов для укрепления текущее падение цен может продолжиться вплоть до 55 долларов за баррель. А долгожданное обсуждение ОПЕК новых ограничительных мер состоится лишь в начале 2018 года. Если состоится", - подчеркнул Мащенко.

Аналитик задается вопросом, каких курсов стоит ждать в октябре: "Первая неделя должна быть сравнительно спокойной: курс нацвалюты продолжит движение в диапазоне 57,4-58,5 рублей за доллар и 67,9-69 - за евро. Дальше все будет зависеть от внешних раздражителей: риторики ФРС, динамики нефтяных котировок".

В конце месяца, по мнению эксперта, вновь наступит налоговый период, в рамках которого крупные отечественные экспортеры вновь будут активно конвертировать валюту, что поможет несколько смягчить возможное ослабление курса. Однако движение рубля в сторону отметок 59-60 за доллар и 70-71 за евро выглядит правдоподобно.