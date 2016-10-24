Рублю прогнозируют ослабление к концу года

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Рубль может ослабить свои позиции к доллару и евро ближе к концу текущего года, сообщает 24 октября "Российская газета".

Так, издание приводит слова финансового аналитика Сергея Суверова, который отмечает, что в настоящее время валютный рынок занял выжидательную позицию, но в краткосрочной перспективе курс национальной валюты способен "просесть".

"Более 60 процентов трейдеров считают, что ставка ФРС США в декабре будет повышена. И в результате, предполагают некоторые из них, нефть может отступить к 45-48 долларам за баррель, а курс нацвалюты в этом случае поднимется до 65-67 рублей за один доллар", – указывает эксперт.

Сергей Суверов также полагает, что ослабление российской валюты к доллару не превысит двух рублей.

Сегодня же, по мнению аналитика, рубль выглядит весьма крепким. На 24 октября официальный курс доллара составил 62 рубля 44 копейки, евро – 68 рублей 77 копеек.