С 13 января ЦБ возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке
Операции будут проводить на Мосбирже с юанем и рублём
11 января 2023, 18:55, ИА Амител
C 13 января Центробанк возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Об этом сообщает регулятор в официальном Telegram-канале.
Подчёркивается, что изменение вступит в силу 13 января в рамках реализации механизма бюджетного правила Минфина. ЦБ отмечает, что операции будут проводить в валютной секции Мосбиржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчётов «завтра» (CNYRUB_TOM).
ЦБ добавил, что планирует покупать и продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца. Это, по мнению ЦБ, позволит снизить влияние операций на динамику курса валют.
Напомним, Минфин анонсировал, что направит на продажу с 13 января по 6 февраля валюту на 54,5 миллиарда рублей, ежедневный объём продажи составит 3,2 миллиарда рублей.
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