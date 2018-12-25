Самые популярные предновогодние покупки назвал "Яндекс"

Россияне в ожидании Нового года активнее всего покупали спортивные товары и бытовую технику, пишет РБК со ссылкой на исследования аналитиков "Яндекс.Кассы" и "Яндекс.Маркета".

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Были изучены платежи в интернет-магазинах, которые работают с "Яндекс.Кассой", и сравнивались данные "Яндекс.Маркета" о переходах на сайты магазинов с 1 по 20 декабря 2018 года с данными за такой же период ноября.

"За первые 20 дней декабря россияне оплатили на 62% больше покупок в категории бытовой техники, чем за такой же период ноября", — подсчитали эксперты. В этой категории чаще всего пользователи интересовались товарами для красоты (фены, щипцы для завивки и пр.), а также мелкой бытовой техникой для кухни (микроволновые печи, мультиварки, блендеры и т.д.). Средний чек составил 3487 руб.

На 113% вырос интерес пользователей сервиса к спортивным товарам, на 122% — к товарам для детского спорта. При этом больше всего посетители интересовались роликовыми коньками: число запросов на "Яндекс.Маркете" увеличилось на 82%. Люди также искали снаряжение для сноуборда, беговые лыжи, коньки, санки, моноколеса и гироскутеры. Число покупок в категории спорттоваров увеличилось на 19%, а средний чек составил 5675 руб.

Активнее перед Новым годом стали приобретать и продукты питания: число платежей за еду в интернет-магазинах увеличилось на 12%. Самым популярным товаром в этой категории стала икра, а также морепродукты в целом (интерес к ним вырос в 2,3 раза). Средний чек составил 1629 руб.

В 20 раз выросло и число покупок в магазинах пиротехники, которые принимают платежи через "Яндекс.Кассу". Средний чек в этой категории также увеличился — на 22%, до 8,5 тыс. руб.

Кроме того, на 20% выросло число платежей в магазинах косметики и на 50% — в магазинах товаров для взрослых. В декабре средние чеки в этих категориях уменьшились по сравнению аналогичным периодом ноября.