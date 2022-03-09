Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитования Банка России

Сбер с 9 марта начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования Банка России. Согласно программе получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия — не выше 13,5% годовых на срок до 1 года. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года.

Перечень отраслей по программе максимально широкий: исключениями являются только подакцизные виды деятельности, жилищное строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.

Напомним, Сбер значительно повысил ставки по депозитам в рублях для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В частности, по депозиту «Классический Онлайн» максимальная ставка по вкладам от 30 до 100 млн для юрлиц теперь составляет 17,3%, для индивидуальных предпринимателей — 15,37%.