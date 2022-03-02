Сбер объявил об уходе с европейского рынка
После предписания Центробанка России банк больше не может обеспечивать поставку ликвидности в дочерние компании
2 марта 2022, 09:23, Илья Звягинцев
Сбербанк уходит с европейского рынка из-за аномального оттока денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
После предписания Центробанка России кредитная организация не может обеспечить поставку ликвидности в дочерние компании, которые располагаются на территории европейских государств.
Отмечается, что вклады иностранных клиентов застрахованы.
Напомним, после начала спецоперации на территории Украины, российские банки подверглись серьёзным санкциям со стороны стран Евросоюза и США.
Американские банки потребовали к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбера и его дочерних банков.
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