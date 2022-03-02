Сбер снова существенно повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по рублёвым вкладам до 21%. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«С 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу СберВклад Прайм составит 21% на срок от одного до трёх месяцев», — сказано в сообщении.

Кроме того, классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20%. В валюте Сбербанк предложит ставки 4% от одной тысячи долларов, 5% от десяти тысячи долларов, 6% от 100 тысяч. Отметим, что 1 марта СберБанк повысил ставки по рублевым депозитам и предложил новые вклады в долларах США и евро

Напомним, на фоне проведения спецоперации на территории Украины и принятых санкций Центробанк России ранее принял решение о повышении ключевой ставки до 20%. После этого ряд российских банков поднял ставки по ипотеке, а также увеличил процент по вкладам.