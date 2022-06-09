Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях

Сбербанк с 7 июня приостановил расчёты предпринимателей по внешнеторговым договорам в юанях, пишет РИА Новости.

На какой срок ввели ограничение — пока неизвестно.

Компаниям предложили пользоваться услугами банков-партнёров или других кредитных организаций, которые ведут расчёты в китайской валюте.

Порталу Frank Media в кол-центре Сбербанка уточнили, что такая ситуация сложилась «из-за политики банка-корреспондента».

Ранее сообщалось, что Райффайзенбанк с 30 июня введёт комиссию за хранение денег на текущих счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах. Комиссия составит 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения в 5000 у.е. в месяц.