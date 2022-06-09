Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях
Как долго будет действовать ограничение — пока неизвестно
9 июня 2022, 08:45, Никита Черников
Сбербанк с 7 июня приостановил расчёты предпринимателей по внешнеторговым договорам в юанях, пишет РИА Новости.
На какой срок ввели ограничение — пока неизвестно.
Компаниям предложили пользоваться услугами банков-партнёров или других кредитных организаций, которые ведут расчёты в китайской валюте.
Порталу Frank Media в кол-центре Сбербанка уточнили, что такая ситуация сложилась «из-за политики банка-корреспондента».
Ранее сообщалось, что Райффайзенбанк с 30 июня введёт комиссию за хранение денег на текущих счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах. Комиссия составит 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения в 5000 у.е. в месяц.
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