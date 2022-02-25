Сбербанк сообщил, что продолжает работать в штатном режиме

Сбербанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Об этом amic.ru сообщил Сбербанк.

По словам источника, физическим и юридическим лицам доступны их средства в полном объёме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и других каналах обслуживания.