Сбербанк выявил новый способ хищения денег из банкоматов

Сбербанк зафиксировал новый способ хищения денег из банкоматов, сообщает RT со ссылкой на заместителя председателя банка Станислава Кузнецова.

По его словам, фиксация схемы мошенничества была осуществлена с применением технологии искусственного интеллекта.

Отмечается, что мошенники придерживают карту в тот момент, когда банкомат подает деньги в приемник и карточка должна выдаться владельцу. Злоумышленники удерживают карту в устройстве и вынимают наличные с помощью приспособления в виде крючка.

В результате преступник имел деньги, карточка у него была также в руках.