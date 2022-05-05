Сбербанк выявляет сборщиков средств для украинских военных и направляет информацию о возможных пожертвованиях на военные цели в Росфинмониторинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо зампреда финансовой организации Беллы Златкис депутату Госдумы Яне Лантратовой.

По информации Златкис, сборщики средств для ВСУ выявляются банком как самостоятельно, так и с помощью «информации от третьих лиц».

В письме при этом отмечается, что Сбербанк в своей деятельности руководствуется российским законодательством, указаниями и положениями ЦБ, а также собственными нормативными документами.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится отключить ещё несколько российских банков от SWIFT. Среди них упоминался и Сбербанк. Мера войдёт в шестой пакет антироссийских санкций, введённых в отношении страны из-за спецоперации на Украине.