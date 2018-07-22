Сечин назвал максимальную цену на нефть к концу 2018 года

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Максимальная цена на нефть в конце 2018 года составит 80 долларов за баррель. Такое заявление сделал глава "Роснефти" Игорь Сечин, пишет РБК, ссылаясь на канал "Россия 1".

По словам Сечина, для собственного бюджета в компании закладывается цена в 63 доллара за баррель. "Значит, сегодня мы видим цену порядка $75, я думаю, что, ну, примерно в этих пределах цена и будет находиться — $75, максимум — $80 за баррель", — заявил он.

По данным торгов на бирже ICE по состоянию 13:27 мск воскресенья, 22 июля, сентябрьский фьючерс на нефть Brent составляет $73, на нефть WTI — $68,13.