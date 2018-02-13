Сенатор связал рост доходов в регионах с эффективностью экономики России

Член Совета Федерации Сергей Лукин заявил, что для стимулирования экономического роста России регионам следует предоставить более широкие возможности пополнения собственной доходной базы, пишет "Парламентская газета".

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Сенатор принял участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, посвященном работе Минэкономразвития в реализации госполитики регионального развития.

На мероприятии заместитель главы ведомства Савва Шипов рассказал законодателям о реализации Основ государственной политики регионального развития до 2025 года, а также о подготовке документов стратегического планирования.

Как было отмечено, мероприятия, проводимые в рамках реализации Основ госполитики, призваны стимулировать регионы и муниципальные образования увеличивать экономический потенциал.

"Главной целью при этом должно быть увеличение доходов региональных бюджетов", - заявил сенатор Лукин.

Он подчеркнул, что реализация на федеральном уровне госполитики регионального развития имеет для верхней палаты первостепенное значение: "Сбалансированное развитие регионов - одно из важнейших условий экономического роста России. Для эффективной реализации государственной политики необходимо создать равные экономические возможности для субъектов Федерации. Это предполагает сокращение значительных различий в уровнях бюджетной обеспеченности регионов и жизни наших граждан".

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Лукин обратил внимание на то, что ранее законодатели одобрили поправку в закон о праве кабмина провести в 2017 году реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам. Данная программа рассчитана на семь лет с возможностью продления периода погашения задолженности до 12 лет для тех регионов, которые до 2019 года обеспечат рост доходов бюджета не ниже уровня инфляции.

"Решение президента России о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам оказало большое влияние на региональные бюджеты. Эта программа обеспечила субъектам РФ существенное сокращение долговой нагрузки. Таким образом, в бюджетах регионов будут оставаться финансовые ресурсы и на экономическое развитие, и на социальные нужды. К тому же принятое решение является существенным стимулом для увеличения налогового потенциала субъектов РФ, неразрывно связанного с их экономическим развитием", - добавил Лукин.

На мероприятии также отметили особую значимость подготовки важнейшего документа стратегического планирования - Стратегии пространственного развития России, которая будет учитываться при разработке и обсуждении схем территориального планирования, государственных программ, стратегий социально-экономического развития регионов.