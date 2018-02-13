Сенатор связал рост доходов в регионах с эффективностью экономики России
И призвал стимулировать регионы и муниципальные образования увеличивать экономический потенциал
Член Совета Федерации Сергей Лукин заявил, что для стимулирования экономического роста России регионам следует предоставить более широкие возможности пополнения собственной доходной базы, пишет "Парламентская газета".
Сенатор принял участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, посвященном работе Минэкономразвития в реализации госполитики регионального развития.
На мероприятии заместитель главы ведомства Савва Шипов рассказал законодателям о реализации Основ государственной политики регионального развития до 2025 года, а также о подготовке документов стратегического планирования.
Как было отмечено, мероприятия, проводимые в рамках реализации Основ госполитики, призваны стимулировать регионы и муниципальные образования увеличивать экономический потенциал.
"Главной целью при этом должно быть увеличение доходов региональных бюджетов", - заявил сенатор Лукин.
Он подчеркнул, что реализация на федеральном уровне госполитики регионального развития имеет для верхней палаты первостепенное значение: "Сбалансированное развитие регионов - одно из важнейших условий экономического роста России. Для эффективной реализации государственной политики необходимо создать равные экономические возможности для субъектов Федерации. Это предполагает сокращение значительных различий в уровнях бюджетной обеспеченности регионов и жизни наших граждан".
Лукин обратил внимание на то, что ранее законодатели одобрили поправку в закон о праве кабмина провести в 2017 году реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам. Данная программа рассчитана на семь лет с возможностью продления периода погашения задолженности до 12 лет для тех регионов, которые до 2019 года обеспечат рост доходов бюджета не ниже уровня инфляции.
"Решение президента России о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам оказало большое влияние на региональные бюджеты. Эта программа обеспечила субъектам РФ существенное сокращение долговой нагрузки. Таким образом, в бюджетах регионов будут оставаться финансовые ресурсы и на экономическое развитие, и на социальные нужды. К тому же принятое решение является существенным стимулом для увеличения налогового потенциала субъектов РФ, неразрывно связанного с их экономическим развитием", - добавил Лукин.
На мероприятии также отметили особую значимость подготовки важнейшего документа стратегического планирования - Стратегии пространственного развития России, которая будет учитываться при разработке и обсуждении схем территориального планирования, государственных программ, стратегий социально-экономического развития регионов.