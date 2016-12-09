Сеть "Эльдорадо", торгующую бытовой техникой, купили инвесторы от "Сафмара"
До продажи компании, 100% акциями владели компании PPF Group N.V. и EMMA Capital
9 декабря 2016, 13:16
Фото: 2000.ua
Крупнейшую в России сеть магазинов электроники и бытовой техники "Эльдорадо" купила группа инвесторов, связанных с финансовой группой "Сафмар". Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Как пишет "Дождь", финансовая группа принадлежит Микаилу Шишханову и семье Гуцериевых. Ранее все акции "Эдьдорадо" принадлежали компаниям PPF Group N.V. и EMMA Capital.
Известно, что сделку согласовали с Федеральной антимонопольной службой.
На сайте торговой сети также сказано, что продажа прошла в соответствии с планом развития "Эльдорадо". При этом руководители и топ-менеджеры "Эльдорадо" будут продолжать работать в компании.
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