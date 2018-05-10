Сеть премиум-класса: "Ашан" перестанет быть магазином дешевых товаров

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Сеть гипермаркетов "Ашан" намерена реализовывать более дорогие товары и увеличить ассортимент, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на "Ведомости", которые, в свою очередь, приводят слова генерального директора "Ашан ритейл Россия" Франсуа Реми.

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"Задача сейчас — дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, то есть в среднем и премиум-сегменте", - отметил Франсуа Реми.

Одновременно с этим, как отметил менеджер, сеть намерена остаться дискаунтером в глазах покупателей.

"Даже если это премиальный товар, у нас он должен быть дешевле", - назвал задачу, стоящую перед сетью, Франсуа Реми.

Согласно имеющимся прогнозам, количество наименований в ассортименте "Ашана" вырастет на 30-40%. В данный момент магазин предлагает около 50 тысяч видов товаров.

Кроме того, "Ашан" намерен увеличить число продуктов в корзине покупателя и нарастить трафик в магазинах.

Напомним, что в Барнауле в настоящее время работают два гипермаркета "Ашан". Первый магазин был открыт в ТЦ "Волна", а второй заработал в ТРЦ "Галактика".