"Сейчас эмоции". Что ждет российскую экономику при обвале рубля и введении жестких санкций

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обернётся для России дополнительными санкциями. С заявлениями о введении ограничений уже выступили США и Великобритания. На этом фоне курс рубля рухнул, а вместе с ним — и фондовый рынок. Что ждёт страну в новых реалиях, разбирался amic.ru.

Нужны благоразумие и мудрость

21 февраля 2022 года стал “чёрным” днём для российской экономики. Резкое обострение ситуации на Украине, экстренное заседание Совбеза РФ, а затем указ президента Владимира Путина о признании независимыми ЛНР и ДНР обрушили курс национальной валюты: он достиг 79 рублей за доллар. Это максимальный с весны 2020 года показатель.

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Ушёл в крутое пике и российский фондовый рынок: акции крупнейших российских компаний пережили обвал, которого биржа не видела больше 13 лет. Акции Сбера в ночь на 22 февраля рухнули на 24%, повторив рекорд кризисного 2008 года. Капитализация банка, которому грозят санкции в виде запрета на долларовые расчёты, “сжалась” на триллион рублей за день.

Акции “Роснефти” обвалились на 19,8% — также рекордно с ноября 2008-го.

Активы ВТБ (он вместе со Сбером оказался в чёрном списке банков, которым грозят санкции) “схлопнулись” на 23% (также 13-летний рекорд).

“Лукойл” потерял 13% капитализации, или полтриллиона рублей. “Газпром” стал дешевле на 1,3 триллиона рублей, или 19,8%.

Что будет с курсом рубля, акциями российских компаний и экономикой в целом, пока сказать сложно, отмечают эксперты. Сейчас всё зависит от дальнейших политических шагов руководства нашей страны, объясняет кандидат экономических наук Артём Поломошнов.

“В ситуации, когда всё развивается в сторону военных действий, что-то сложно прогнозировать. Непонятно, как далеко зайдут политики, а сейчас только геополитика влияет на курс рубля, потому что никаких экономических поводов для его ослабления не существует: нормальное состояние экономики, большие золотовалютные резервы, хорошие цены на нефть и металл, которые экспортирует Россия. Экономических факторов не существует, искать ответы в экономике нелогично. Я не понимаю, как далеко зайдёт всё то, что началось”, — отмечает эксперт.

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Текущая ситуация один в один напоминает то, что страна уже пережила во время “Пятидневной войны” в Южной Осетии в 2008 году и украинского кризиса (вооружённого конфликта на востоке страны). Тогда все тоже боялись санкций, войны, и были мнения, что пойдут на Киев из Донбасса. А потом началось восстановление.

“Мы можем делать предположения, посмотрев на графики военной кампании в Южной Осетии и Абхазии, графики 2014 года, как это было, как вела себя пара “рубль — доллар”. Было резкое падение рубля с последующим восстановлением. Оба раза доллар уходил за 80 рублей. Но всё вернулось. Сегодня у инвесторов эмоции перехлёстывают. Но они всегда ждут самого худшего. Я надеюсь, у политиков хватит благоразумия, мудрости остановиться на том, что сделано”, — отмечает Артём Поломошнов.

“Ситуация уляжется”

В то же время сейчас и инвесторы, и политики, и жители России замерли в ожидании санкций. О введении ограничений уже заявили Америка и страны Евросоюза, например, Франция и Великобритания. Однако по каким секторам экономики ударят все введённые меры, пока неизвестно.

“Мы пока не знаем весь санкционный сектор, который будет распространён на Россию. После оглашения санкций мы должны увидеть наступление здравого смысла и откат позиций, укрепления рубля и рост финансовых рынков”, — говорит Артём Поломошнов.

Но наиболее серьёзно может пострадать финансовый сектор, предполагает экономист. Уже несколько недель США пугают отключением России от SWIFT. Это система договорённостей и правил, по которым ориентируются иностранные банки, чтобы перевести деньги своих клиентов на счета в другие страны.

Более глубокие и жёсткие меры воздействия могут ударить по странам, которые и ввели санкции, предполагает Артём Поломошнов. В любом случае у России есть и другие партнёры, с которыми можно налаживать работу, производя торговлю в национальной валюте.

“Отрасли, где происходит товародвижение, — энергоносители, металлы — востребованы в мире. Европой и Америкой мировой рынок не заканчивается, есть Китай, есть Индия, которые не введут санкции. С тем же Китаем расчёт возможен и в юанях, и в рублях. Просто потребуется какое-то время для перенастройки экономики России на другие рынки. Но это произойдёт, если не реализуется самый негативный сценарий, связанный с военными действиями. Тогда я вообще не берусь прогнозировать”, — говорит экономист.

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Более вероятно, что Европа и США введут индивидуальные ограничения, например, против определённых российских компаний и лиц. В этом случае России потребуется какое-то время на перестройку экономики.

“Основная задача санкций — сдерживание. Если ввести весь перечень мер, о которых шла риторика последнее время, то России будет нечего терять. И все это понимают. Должна быть введена часть санкций, которая позволяет Европе получать какие-то энергоносители, проводить расчёты с Россией, а вот какие-то персональные санкции не позволят держать активы в Англии. Такие ограничения повлияют [на экономику, страну], но не очень глубоко. Будут введены санкции о покупке государственного долга России — это скажется на рынке облигаций федерального займа. Но наш бюджет это выдержит. Никаких опасений я не вижу. Сейчас эмоции, ситуация уляжется”, — предполагает Артём Поломошнов.