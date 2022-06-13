Швеция запретила Tetra Pak экспорт продукции в Россию

Власти Швеции отказали компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Dagens Nyheter.

Tetra Pak, владеющая заводом в городе Лобня Московской области, просила правительство страны разрешить поставки в Россию из гуманитарных соображений, поскольку компания производит «семь из десяти упаковок для молока и соков, используемых в стране».

Руководство также допустило, что из-за прекращения экспорта активы компании будут национализированы, что даст России «доступ к технологиям, которых у неё сейчас нет».

Национальный совет по вопросам торговли Швеции не согласился с доводами Tetra Pak, заявив, что экспорт продукции в Россию нельзя рассматривать с гуманитарной точки зрения.