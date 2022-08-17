Сибиряки взяли в Сбербанке более 8 тысяч кредитов по социально значимым ипотечным программам
И больше всех — в Новосибирской области
За семь месяцев 2022 года подразделения Сибирского банка ПАО Сбербанк выдали 8,6 тыс. кредитов по социально значимым программам кредитования. Общая сумма выданных средств превысила 26,8 млрд рублей.
13,2 млрд рублей выдано в рамках программы «Господдержка 2020», ещё 13,8 млрд — по «Семейной ипотеке». Лидером стала Новосибирская область — 1,6 тыс. заключённых сделок на 4,3 млрд рублей по «Господдержке 2020» и 1,1 тыс. сделок на 4,4 млрд рублей — по «Семейной ипотеке». В Алтайском отделении по таким программам выдали более тысячи ипотечных кредитов на 3 млрд рублей.
«Господдержка 2020» — льготная программа со ставкой от 6,3% годовых на срок до 30 лет с максимальной суммой кредита 6 млн рублей (в Москве и Санкт-Петербурге — 12 млн рублей).
«Семейная ипотека» — льготная программа для семей, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью. Ставка — от 5,3% годовых, максимальный срок кредита — до 30 лет, минимальная сумма — 300 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей (в Москве и Санкт-Петербурге — 30 млн рублей).
«Сбер традиционно одним из первых включается в реализацию программ с государственной поддержкой, чтобы наши клиенты из всех социальных групп могли найти для себя наиболее выгодное решение. Кроме того, мы постоянно развиваем возможности онлайн-площадки „Домклик“, на которой сегодня можно подобрать жильё и тут же получить ипотеку на его покупку, буквально в считанные минуты», — прокомментировал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.
Сбербанк продолжает приём заявок на ипотечные кредиты по льготным программам. Подробнее узнать о программах с господдержкой можно онлайн на «Домклик».