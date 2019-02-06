Силуанов рассказал, какую сумму задекларировали по амнистии капитала

Первый вице-премьер Антон Силуанов сообщил, что в рамках второго этапа амнистии капитала налогоплательщики задекларировали более €10 млрд, пишет РБК.

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"Насколько у нас есть информация, за последний год коллеги задекларировали более €10 млрд", – сказал журналистам Силуанов.

Речь идет об остатках по иностранным банковским счетам, раскрытых частью декларантов. Действующая амнистия капиталов проходит с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019-го. Президент Владимир Путин предложил продлить ее в отношении бизнесменов, которые переводят бизнес в специальные административные районы России.

Впрочем, в рамках амнистии капиталов налогоплательщик подает специальную декларацию о наличии зарубежных активов и может также прикрепить отчет о движении денежных средств по счету. Таким образом, названная Силуановым сумма не отражает весь объем задекларированных средств и не учитывает неденежные активы (недвижимость, транспорт, ценные бумаги и т.д.).

"Сейчас видим, какое отношение к российскому бизнесу за рубежом. Поэтому мы должны создать комфортные для них условия, чтобы бизнес смог перерегистрироваться, переводить сюда активы, без налогов", — сказал Силуанов.

"Пошли предложения о том, чтобы, во-первых, продлить, поскольку не успевают завершить все необходимые операции, с одной стороны; с другой стороны, мы видим, что открылись новые специальные административные районы", — добавил Силуанов.