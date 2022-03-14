Силуанов заявил о попытке создать дефолт в России

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что заморозка активов Центробанка может оцениваться как попытка создать искусственный дефолт. Его слова приводит официальный сайт министерства.

«Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований», — сказал Силуанов.

Ранее он говорил о том, что всего заморожены из-за санкций оказались золотовалютные резервы Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов. Это примерно половина от общего объёма резервов регулятора.

Из-за заморозки Россия будет выплачивать госдолг в рублях.