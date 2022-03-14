Силуанов заявил о попытке создать дефолт в России
По его словам, привести к этому может заморозка золотовалютных резервов российского Центробанка
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что заморозка активов Центробанка может оцениваться как попытка создать искусственный дефолт. Его слова приводит официальный сайт министерства.
«Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований», — сказал Силуанов.
Ранее он говорил о том, что всего заморожены из-за санкций оказались золотовалютные резервы Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов. Это примерно половина от общего объёма резервов регулятора.
Из-за заморозки Россия будет выплачивать госдолг в рублях.