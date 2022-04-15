Ситуация с вывозом угля из России становится критической

С начала года предприятия Кузбасса отгрузили в восточном направлении 12,94 миллиона тонн угля, что на 18% меньше, чем было запланировано. В том числе в марте было поставлено 4,3 млн, что на 0,5 млн меньше, чем годом ранее. Министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев заявил, что ситуация с вывозом угля уже стала критической.

Как сообщает РБК, чиновник подчеркнул, что наверстать перевозку до конца года с высокой вероятностью не получится, а это чревато неисполнением контрактных обязательств, штрафами от покупателей и, как следствие, серьёзной потерей доходов компаний. Если ситуацию не решить, угольщикам грозит потеря рынков.

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Источник в крупной угольной компании подтвердил, что объёмы невывезенного угля выросли в разы. На Кемеровскую область приходится почти 60% добычи угля, так что проблемы в регионе распространяются на всю отрасль.

Главной сложностью с вывозом является нехватка мощностей Восточного полигона. На фоне проблем с логистикой приоритетом на железной дороге пользуются грузы внутрироссийского производства, товары высокого передела и сырьё для непрерывных производств. Особое внимание уделяется снабжению предприятий ЖКХ и энергетики. При этом и БАМ, и Транссиб, подчеркнули в РЖД, уже работают на пределе возможностей.