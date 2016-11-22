Слухи о гибели алтайского села преувеличены – губернатор Карлин

Фото: Антон Федотов. Altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин прокомментировал первые итоги сельхозпереписи, которая прошла минувшим летом в стране.

"Слухи о гибели алтайского и, беру на себя смелость утверждать, российского села оказались, мягко говоря, слегка преувеличенными. Село имеет проблемы, мы о них знаем. Но, по крайней мере, предварительные итоги сельхозпереписи подтвердили, что аграрный сектор в России жив и развивается достойным образом", — сказал глава региона на пресс-конференции для журналистов во вторник, 22 ноября.

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Это был его ответ на вопрос по первым итогам сельскохозяйственной переписи, которая прошла в регионе с 1 июля по 15 августа.

Окончательные итоги будут подведены только через два года. Но первые данные Росстат уже сообщает.

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Так, Алтайский край назван лидером по количеству сельскохозяйственных организаций за Уралом. Их в регионе 1087. Стал регион и лидером в СФО по количеству крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 3468, каждый из которых имеет в среднем по 783,1 га земли.

Также край входит в первую десятку регионов по размеру общей площади земли на одно крестьянское (фермерское) хозяйство — по 960,9 га.

"Мы свое место в строю знаем, оно у нас достойное. В СФО мы занимали и будем занимать лидирующие позиции. Предварительные результаты (переписи — прим. ред.) это подтверждают", – добавил глава региона.