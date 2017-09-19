СМИ: ФАС запретит нефтяным компаниям продавать топливо самим себе

Фото: thetimes.co.uk

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается пресечь схему, по которой крупные нефтяные компании продают через биржу нефтепродукты своим структурам. Ведомство подчеркивает, что данные сделки составляют от 2 до 10% месячных торгов, пишут "Известия".

По словам начальника управления ТЭК ФАС Дмитрия Махонина, данный запрет может привести к повышению роста биржевых поставок, а в перспективе и снизить среднюю стоимость топлива на торгах.

Махонин отметил, что подобные сделки, по сути, являются фиктивными и едва ли могут считаться биржевыми. "Как только мы закончим обсуждение поправок в наше совместное [с Минэнерго. — ред.] постановление и примем его, это даст увеличение продаж в рынок как минимум на 10% и будет сдерживать стоимость топлива от роста", — цитирует издание его слова.

Отмечается, что соответствующая поправка пока проходит обсуждение в Минэнерго и заработает к концу 2017 года. Изданию в министерстве сообщили, что они пока не получали поправок антимонопольщиков. Если предложения все же будут приняты, они не окажут существенного влияния на объемы и цены торгов, уверены в ведомстве.

Издание добавляет, что нефтяные компании выступают против предложения ФАС и готовят отрицательные заключения. С 2015 года для них действует жесткий порог минимальных ежемесячных продаж на бирже. По бензину он равен не менее 10% от всего выработанного топлива, а для дизеля - всего 5%. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что 20% всего биржевого объема крупнейшие поставщики реализуют либо друг другу, либо своим структурам.