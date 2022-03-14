СМИ: Мишустин установил максимальный размер кредитов, по которым можно взять каникулы
Лимит по ипотечным займам разнится по регионам
Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее максимальный размер займов, по которым россияне могут обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
Потребительские кредиты ограничены суммой 300 тыс. руб. для физлиц, 350 тыс. руб. — для индивидуальных предпринимателей, 100 тыс. — по кредитным картам, 700 тыс. — по автокредитам.
Лимит по ипотечным займам разнится по регионам. В Москве сумма не должна превышать 6 млн руб., в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах Дальневосточного федерального округа — 4 млн рублей. Во всех остальных регионах установлен лимит в 3 млн руб.
Заёмщики имеют право обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года. Они могут воспользоваться этим правом в том случае, если их доход снизился на 30% в сравнении со средним доходом в предыдущем году, а также в случае, если заём выдан до 1 марта 2022 года.
Период льготного обслуживания займа действует от одного до шести месяцев.