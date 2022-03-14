СМИ: Мишустин установил максимальный размер кредитов, по которым можно взять каникулы

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее максимальный размер займов, по которым россияне могут обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Потребительские кредиты ограничены суммой 300 тыс. руб. для физлиц, 350 тыс. руб. — для индивидуальных предпринимателей, 100 тыс. — по кредитным картам, 700 тыс. — по автокредитам.

Лимит по ипотечным займам разнится по регионам. В Москве сумма не должна превышать 6 млн руб., в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах Дальневосточного федерального округа — 4 млн рублей. Во всех остальных регионах установлен лимит в 3 млн руб.

Заёмщики имеют право обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года. Они могут воспользоваться этим правом в том случае, если их доход снизился на 30% в сравнении со средним доходом в предыдущем году, а также в случае, если заём выдан до 1 марта 2022 года.

Период льготного обслуживания займа действует от одного до шести месяцев.