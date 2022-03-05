СМИ: правительство Франции посоветовало французским компаниям «не спешить с уходом из России»

Кабинет министров Франции посоветовал французским компаниям «не спешить с уходом из России». Об этом пишет французское издание «Фигаро».

Ранее сообщалось, что Франция может заблокировать финансовые активы 510 физических и юридических лиц в рамках санкций в отношении России. Французские власти уже задержали четыре грузовых судна и одну яхту в рамках введённых западными странами антироссийских санкций.

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Экономика Франция может заблокировать активы 510 лиц в рамках санкций против России

Напомним, 26 февраля в проливе Ла-Манш задержали российское грузовое судно Baltic Leader. Корабль принадлежит дочерней компании Промсвязьбанка, который попал под действие санкций США. Также с 12 апреля в отношении него вводятся ограничения со стороны ЕС.

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Политика У берегов Франции задержали судно российского банка, попавшего под санкции

Ранее глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна планирует выявлять россиян, которые могут быть добавлены в европейские санкционные списки. Власти хотят накладывать аресты на имущество людей, близких к российской власти. Франция будет вести учёт финансовых активов, недвижимого имущества, яхт, люксовых автомобилей, которые принадлежат российским лицам, находящимся под европейскими санкциями.