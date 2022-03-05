СМИ: правительство Франции посоветовало французским компаниям «не спешить с уходом из России»

О рекомендации кабмина Франции сообщило издание «Фигаро»

5 марта 2022, 15:20

Кабинет министров Франции посоветовал французским компаниям «не спешить с уходом из России». Об этом пишет французское издание «Фигаро».

Ранее сообщалось, что Франция может заблокировать финансовые активы 510 физических и юридических лиц в рамках санкций в отношении России. Французские власти уже задержали четыре грузовых судна и одну яхту в рамках введённых западными странами антироссийских санкций.

Франция может заблокировать активы 510 лиц в рамках санкций против России

Франция может заблокировать активы 510 лиц в рамках санкций против России

Напомним, 26 февраля в проливе Ла-Манш задержали российское грузовое судно Baltic Leader. Корабль принадлежит дочерней компании Промсвязьбанка, который попал под действие санкций США. Также с 12 апреля в отношении него вводятся ограничения со стороны ЕС.

У берегов Франции задержали судно российского банка, попавшего под санкции

У берегов Франции задержали судно российского банка, попавшего под санкции

Ранее глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна планирует выявлять россиян, которые могут быть добавлены в европейские санкционные списки. Власти хотят накладывать аресты на имущество людей, близких к российской власти. Франция будет вести учёт финансовых активов, недвижимого имущества, яхт, люксовых автомобилей, которые принадлежат российским лицам, находящимся под европейскими санкциями.

Франция арестует активы россиян, попавших под санкции

Франция арестует активы россиян, попавших под санкции

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